Bursa'da elektrik direğinden düşen 2 tekniker yaralandı



Olay saat 17.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Kestanealan mahallesinde meydana geldi. Elektrik firmasının altyapı işlerini yapan taşeron firmanın işçileri enerji nakil hattı direkleri dikim işi yapmaya başladılar. Çalıştıkları sırada tırmandıkları direkten düşen Yücel A.(35) ile Şenol A.(40) yaralandılar. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Yücel A.(35) ağır yaralanırken, Şenol A.(40) ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.