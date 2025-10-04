Bursa'da elektrik direğinden düşen 2 tekniker yaralandı

Kaynak: İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda alt yapı için diktikleri direk üzerinden düşen 2 elektrik teknikeri yaralandı.


Olay saat 17.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Kestanealan mahallesinde meydana geldi. Elektrik firmasının altyapı işlerini yapan taşeron firmanın işçileri enerji nakil hattı direkleri dikim işi yapmaya başladılar. Çalıştıkları sırada tırmandıkları direkten düşen Yücel A.(35) ile Şenol A.(40) yaralandılar. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Yücel A.(35) ağır yaralanırken, Şenol A.(40) ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

