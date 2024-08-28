Bursa'da elini salça makinesine kaptırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, 13 yaşındaki bir çocuk salça makinesine elini kaptırarak yaralandı.

Olay, saat 12.30 sularında İnegöl Yeni Mahalle Fidan Sokak'ta yaşandı. Mahalle sakinleri, sokakta bir araya gelerek ortaklaşa salça yapımına başladılar.

Umut Y. isimli çocuk da ailesine yardım etmek amacıyla domatesleri salça makinesine atmaya başladı.

Domatesleri makineye atarken sağ eli bir anda makineye sıkıştı. Çocuğun acı içinde bağırması üzerine ailesi hemen müdahale etti ve elini makineden çıkardı.

Umut Y., hızla olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak, üç parmağının ciddi şekilde zarar gördüğü tespit edildi ve ileri tedavi için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.