Bursa'da eski eşini bıçaklayan adam tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski eşini bıçakla yaralayan şahıs jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Bursa'da eski eşini bıçaklayan adam tutuklandı

Olay, dün saat 15.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kulaca Mahallesi'nde meydana geldi. K.Ö. (40), ayrıldığı eşi M.Y. (35) ile yolda karşılaştı.

KISKANÇLIK İDDİASI

İkili arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma alevlendi. K.Ö., M.Y.'yi karnından bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan kadın, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan K.Ö. ise jandarma ekiplerince yakalandı. Ameliyata alınan kadının durumunun ise iyiye gittiği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen K.Ö., ifadesinde eski eşi ile kıskançlık nedeniyle tartıştığını söylediği öğrenildi. K.Ö çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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