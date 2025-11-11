İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak/sahte alkollü içki üretiminin ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesinde, M.K. ve M.B. isimli şüphelilerin araçlarında, sahte alkol üretimi yapımında kullanılan etil alkol taşıdığı tespit edildi.

BİN 32 LİTRE ALKOL 84 AROMA KİTİ ELE GEÇİRİLDİ

Dün düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, araçlarında yapılan aramada, sahte içki yapımında kullanılan bin 32 litre etil alkol ve 84 aroma kiti ele geçirildi.

Şüpheliler M.K. ve M.B. hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.