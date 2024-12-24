Bursa'da fabrika inşaatında elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Olay, öğle saatlerinde İnegöl'ün Akhisar Mahallesi Eğriyol Sokak'ta bulunan bir fabrika inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, inşaatın asma katında çalışan Burhan Ç., yukarı çekmek istediği demir borunun yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Çevredeki işçiler ve vatandaşlar, durumu hemen fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekipleri, Burhan Ç.'yi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Burhan Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, inşaat alanındaki güvenlik önlemleri ve olayın oluş şekliyle ilgili incelemelere devam ediyor.