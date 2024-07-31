Bursa’da fabrika yangını

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa’da fabrika yangını

Bursa'da bir fabrikada meydana gelen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi İyigün Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın bölgede panik anların yaşanmasına neden oldu.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Kumaş üzerine geri dönüşüm yapan fabrika alevlere teslim olurken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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