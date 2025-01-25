Bursa'da fabrikada korkutan yangın

Kaynak: DHA
Bursa'da fabrikada korkutan yangın

Bursa'da ses sistemleri üzerine imalat yapan bir fabrikada çıkan yangında alevler kısa sürede iş yerinin tamamına yayıldı.

Bursa'da ses sistemleri üzerine imalat yapan bir fabrikada çıkan yangında alevler kısa sürede iş yerinin tamamına yayıldı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında fabrika demir yığınına dönüştü.

bursada-fabrikada-korkutan-yangin-531705-157493.jpg

Yangın, gece yarısı merkez Nilüfer ilçesine bağlı Tahtalı Mahallesi'nde faaliyet gösteren ses sistemleri üzerine imalat yapan bir fabrikada çıktı.

bursada-fabrikada-korkutan-yangin-531701-157493-1.jpg

İşyerinde çalışma yapıldığı sıra yangını fark eden işçiler, alevlere müdahale ederken 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yayılan yangında alevler tüm fabrikayı sardı.

bursada-fabrikada-korkutan-yangin-531703-157493.jpg

Polis çevre güvenliğini sağlarken itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, fabrika demir yığını haline dönüştü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Son Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Çinli mevkidaşı Wang görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Çinli mevkidaşı Wang görüştü
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de
Bursa'da fabrikada korkutan yangın
Bursa'da fabrikada korkutan yangın
Bahar dizisine sürpriz bir isim dahil oluyor
Bahar dizisine sürpriz bir isim dahil oluyor
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy belediyeyi suçladı: İhbarda bulunması gerekiyor
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy belediyeyi suçladı: İhbarda bulunması gerekiyor