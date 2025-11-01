Kaza, saat 23.30 sıralarında İznik ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikleti kullanan ehliyetsiz kurye A.T. ile diğer motosiklet sürücüsü Y.Y. çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle alev alan motosiklet sürücüsü A.T. kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonuna doğru sürüklendi. Yanan motoru gören istasyon personeli yangın tüpleriyle müdahale etti ve 112 acil servis hattını arayarak bilgi verdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kazanın etkisiyle iki sürücü de hafif yaralı şekilde İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaza anı ise istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.