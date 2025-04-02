Bursa’da feci kaza! 1 çocuğun öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bursa'da izne gelen askeri usta birliğine yolcu etmek üzere Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne götüren yakınlarının bulunduğu minibüs takla attı. Kaza anı anbean kameraya yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Bursa-Yalova Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem B. idaresindeki servis minibüsü Yalova istikametine seyir halindeyken, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkıp refüje uçtu. Araç yan yatarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan aynı aileden 1'i çocuk 6 yaralı Çekirge ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan minik Tuğsem Akçay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, aile bireylerinin bir akrabasının asker uğurlamasına giderken kazaya karıştığı iddia edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, feci kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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