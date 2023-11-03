Bursa’da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Bursa’da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Şehitler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Yunus T. (36) yönetimindeki 16 ANU 66 plakalı otomobil, yoldan U dönüşü yapmak için manevra yapan sürücü Yahya H. (58) yönetimindeki 16 BBB 268 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu sürücüler ile Refika H. (55), Özlem Dutar (35), Ahmet Faruk D. (4), Abdullah Eren D. (8) ve Recep T. (48) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Özlem Dutar ise kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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