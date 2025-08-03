Bursa'da feci kaza! 1'i polis 3 yaralı

Bursa'da, sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, otomobildeki 1'i polis memuru, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında İnegöl ilçesi Domaniç kara yoluna meydana geldi. Polis memuru Emre Ç.'nin(33) kullandığı 16 AV 775 plakalı otomobil ile Sinan U.(63) yönetimindeki 43 AAL 579 plakalı hafif ticari araç Tahtaköprü Mahallesi mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Emre Ç. ile yanındaki Merve Ç.(33) ve Eren Ç.(33) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi kaldırılarak tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı yara almadan atlatan hafif ticari aracın sürücüsü Sinan U.'nun yapılan kontrollerde 0.57 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sinan U., jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.