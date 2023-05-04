Bursa’da feci kaza: 2 ölü 1 yaralı

Bursa’da yağılşnedeniyle kontrolünü kaybeden araç kaza yaptı. Kazada araçtaki 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Bursa’da feci kaza: 2 ölü 1 yaralı

İHA’nın haberine göre kaza saat 06.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Yiğitler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Serhat Y.’nin (19) idaresindeki 16 AUM 577 plakalı ticari araç süratle ilerlerken, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkıp cadde üstündeki bir iş yerinin demir parmaklıklı kapısına çarptı. Savrulan araç aynı istikamette ilerleyen, Mehmet Y. idaresindeki 16 AEV 011 plakalı otomobile vurarak durabildi.

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Çarpışmanın etkisiyle Serhat Y.’nin (19) kullandığı ticari araç ortadan ikiye bölünürken, kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye sevk edildi.

Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri ikiye bölünen ticarideki Serhat Y.’yi (19) ve yanında bulunan Serkan İnci ile Barış Üngör'e (20) müdahale etti. Serkan İnci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Barış Üngör (20) ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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