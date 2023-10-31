Bursa'da feci kaza: 2 yaralı

Bursa'da otomobil seyir halindeki motosiklete çarptı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Bursa'da feci kaza: 2 yaralı

Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Cevizli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çağatay Ulusoy idaresindeki 16 JJN 76 plakalı otomobil, Mustafa Yeşilbaş idaresindeki 16 AOK 316 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpma sonucunda motosiklet sürücüsü Mustafa Yeşilbaş ve motosiklette yolcu konumunda bulunan Muhammet Mehdi İnan ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası yaralılar, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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