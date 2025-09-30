Bursa’da feci kaza! Çöp kamyonu refüje girdikten sonra takla attı! O anlar kameralara yansıdı

Çarpmanın etkisiyle takla atan kamyon ters dönerken, ortalık savaş alanına döndü. Kaldırımda bekleyen bir vatandaş ise kazayı kıl payı atlattı. Kazayı gören vatandaşlar sürücünün yardımına koşarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki çöp kamyonu sürücüsünün direksiyon idaresini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Refüje çarpan tonlarca ağırlığındaki araç takla atarak ters döndü. Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, kazayı görenler sürücüyü araçtan çıkarmak için seferber oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırılırken, araç uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.