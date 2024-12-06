Bursa'da feci kaza: Çocuk sürücünün kullandığı otomobil takla attı! Ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa'da feci kaza: Çocuk sürücünün kullandığı otomobil takla attı! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da Mudanya ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, biri karşı şeritten gelen iki otomobile çarpması neticesinde ehliyetsiz sürücü yaşamını yitirirken, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, biri karşı şeritten gelen iki otomobile çarptı. Kazada ehliyetsiz sürücü Yiğit Şahin (17) yaşamını yitirdi, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

TAKLA ATTI

Kaza, saat 22.30 sıralarında Bursa- Mudanya yolu üzerinde meydana geldi. Mudanya'dan Bursa istikametine gitmekte olan Yiğit Şahin yönetimindeki 16 DE 157 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 16 BDJ 21 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 16 DE 157 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Bursa'dan Mudanya istikametine seyir halinde olan 38 RA 762 plakalı otomobile çarparak takla attı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yiğit Şahin'in yaşamını yitirdiği, yanındaki Egemen U. ile 38 RA 762 araçta bulunan Saadet Hülya A. ve Esin Ece P.'nin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Saadet Hülya A. ile Egemen U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Bursa'da feci kaza: Ehliyetsiz çocuk sürücünün kullandığı otomobil takla attı! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da feci kaza: Ehliyetsiz çocuk sürücünün kullandığı otomobil takla attı! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da feci kaza: Ehliyetsiz çocuk sürücünün kullandığı otomobil takla attı! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da feci kaza: Ehliyetsiz çocuk sürücünün kullandığı otomobil takla attı! Ölü ve yaralılar var

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