İstanbul–İzmir Otoyolu Bursa çevre yolunda bariyerlere çarpan kamyonun kabininde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kaza, saat 10.30 sıralarında İzmir yönünde meydana geldi. Ahmet U. idaresindeki kamyon, bilinmeyen bir nedenle dinlenme tesisi girişinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kabini yerinden koparak hurdaya döndü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Kabin içinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışma yaptı. Ekipler, demir yığınları arasında kalan sürücüyü “dayan” diyerek teselli etti.

Takoz yardımıyla alan oluşturularak araçtan çıkarılan 45 yaşındaki Ahmet U., yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün kaburgalarında kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluşurken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.