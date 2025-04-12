Bursa'da feci kaza! Kamyonet, refüjü aşıp minibüse çarptı

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Bursa Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği kamyonet refüjü aşıp karşı yönden gelen minibüse çarptı. Kazada, araçlarda sıkışan iki sürücü de yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin sıkıştığı yerden çıkardığı yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan kamyonetin sürücüsünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.