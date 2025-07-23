Bursa'da feci kaza! Polis ve ailesi hayatını kaybetti



Kaza, Karacabey-Mustafakemalpaşa karayolunda Karacabey Pancar Toplama Alanı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Karacabey'den Mustafakemalpaşa istikametine giden 16 SK 645 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkmak isteyen kamyona çarptı.

Şiddetli çarpışma sonucu hurdaya dönen otomobildeki Şükrü Kahyaoğlu (52), eşi Fatma Kahyaoğlu (45) ve oğlu Süleyman Kahyaoğlu (19) hayatını kaybederken, 3 yaşındaki Alaattin Kahyaoğlu kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Kazada yaşamını yitiren Şükrü Kahyaoğlu'nun bölge trafik ekiplerinde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.