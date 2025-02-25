Bursa’da feci kaza! Sürücüler yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa’da feci kaza! Sürücüler yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinden seyir halinde bulunan bir sürücü, köprülü kavşakta Eskişehir istikametine giden kadın sürücü kullandığı araca çarptı. Kaza sonrası her iki araçta bulunan sürücüler sıkıştığı yerden kurtararak hastaneye kaldırdılar.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Alanyurt Mahallesi yolu üzerindeki köprülü kavşakta meydana geldi. İlçe merkezinden seyir halindeyken, Eskişehir istikametine dönüş yapmak isteyen Figen K. (26) yönetimindeki 34 KT 7204 plakalı otomobil, aynı yöne giden Muhsin B.'nin (28) kullandığı 16 BOR 658 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 2 sürücü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa’da feci kaza! Sürücüler yaralandı

Bursa’da feci kaza! Sürücüler yaralandı

Bursa’da feci kaza! Sürücüler yaralandı

Bursa’da feci kaza! Sürücüler yaralandı

Son Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan MHRS için bölgesel çözüm mesajı
Sağlık Bakanlığı'ndan MHRS için bölgesel çözüm mesajı
İş insanı Yılmaz Ulusoy'a son görev... Siyaset ve sanat dünyası akın etti
İş insanı Yılmaz Ulusoy'a son görev... Siyaset ve sanat dünyası akın etti
Sancaktepe’de iş adamına müzisyen oğluyla şantaj tuzağı! Milyonlarca lira istediler...
Sancaktepe’de iş adamına müzisyen oğluyla şantaj tuzağı! Milyonlarca lira istediler...
Sinoplu sporcular, buz gibi havada denize giripantrenman yaptı
Sinoplu sporcular, buz gibi havada denize giripantrenman yaptı
30 saniye sonra başına gelenler dehşete düşürdü. Dinlenmek için bankta oturuyordu
30 saniye sonra başına gelenler dehşete düşürdü. Dinlenmek için bankta oturuyordu