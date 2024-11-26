Bursa’da feci kaza: Takla atan kamyonetteki iki kişi öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa’da feci kaza: Takla atan kamyonetteki iki kişi öldü

Bursa’nın Kestel ilçesinde seyir halindeki sürücü hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla attı. Ters dönen araçta sıkışan sürücü ile yanındaki yolcu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Kestel ilçesi girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa yönüne ilerleyen Murat Şenyer'in kontrolünü kaybettiği 26 FB 139 plakalı kamyonet, refüje çarparak takla attı.

Kazada ters dönen aracın sürücüsü Şenyer ile yanındaki Mevlüt Kılıç araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Şenyer ve Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 2 kişinin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından kamyonetten çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa’da feci kaza: Takla atan kamyonetteki iki kişi öldü

Bursa’da feci kaza: Takla atan kamyonetteki iki kişi öldü

Bursa’da feci kaza: Takla atan kamyonetteki iki kişi öldü

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