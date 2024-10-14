Bursa'da feci kaza! Yolun ortasında savruldular

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa'da feci kaza! Yolun ortasında savruldular

Bursa'da belediye otobüsü cadde üzerinde ilerlerken, yolun karşısına geçmek isteyen Serap Çakır ve kayınpederi Selahattin Çakır'a çarptı. Kazanın etkisiyle Serap Çakır ve Selahattin Çakır yola savruldu. Olay anı anbean kameraya yansıdı.

Bursa'da yolun karşısına geçmek isterken belediye otobüsünün çarpmasıyla savrulan gelin ve kayınpeder sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza anı kameraya yansırken, yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi Profesör Tezok Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu dolu belediye otobüsü cadde üzerinde ilerlerken, yolun karşısına geçmek isteyen Serap Çakır ve kayınpederi Selahattin Çakır'a çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan ikili yola savrulurken, yaralıların yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, gelin ve kayınpeder tedavi altına alındı.

aw307564-02.jpg

Bursa'da feci kaza! Yolun ortasında savruldular

Bursa'da feci kaza! Yolun ortasında savruldular

Son Haberler
796 yıllık su sesi yeniden duyuldu
796 yıllık su sesi yeniden duyuldu
Filmdeki uygunsuz sahneler ünlü oyuncunun evliliğinde kriz çıkardı
Filmdeki uygunsuz sahneler ünlü oyuncunun evliliğinde kriz çıkardı
Erkekleri tuzağa düşüren çeteye baskın
Erkekleri tuzağa düşüren çeteye baskın
Darende’de 2 bin dekar arazide anız yangını
Darende’de 2 bin dekar arazide anız yangını
İzmir’de tanker ile motosiklet çarpıştı! 1 ölü! 1 yaralı
Tanker ile motosiklet çarpıştı! 1 ölü! 1 yaralı