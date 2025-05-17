Bursa’da feci kazayı bırakıp birbirlerine girdiler!

Kaynak: İHA
Bursa’da feci kazayı bırakıp birbirlerine girdiler!

Bursa'da minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Kaza yerinde iki taraf birbirine girerek kavgaya tutuştu.

Kaza, Bursa Gemlik ilçesi Kumla-Armutlu yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumla-Narlı hattında işçi taşıyan 16 MCT 29 plakalı servis ile, 16 BCM 379 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kazada araçlar hurdaya dönerken, 2'si ağır 12 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi ile Bursa merkezde bulunan hastanelere kaldırıldı.

KAZA YERİNDE İKİ TARAF BİRBİRİNE GİRDİ

Yaşanan kaza sonrası her iki taraf henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı birbirine girdi. Tekmeli yumruklu kavga saniye saniye kameraya yansırken, kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırdı.

aw456746-03.jpg

aw456746-06.jpg

aw456746-07.jpg

Son Haberler
Konak’ta kanlı gece: İşletmeci vuruldu
Konak’ta kanlı gece: İşletmeci vuruldu
KGM karayollarındaki son durumu duyurdu! İşte sürücüler için önemli noktalar
KGM karayollarındaki son durumu duyurdu! İşte sürücüler için önemli noktalar
Kamu ihalelerinde yeni dönem: 1 Ağustos’ta başlıyor
Kamu ihalelerinde yeni dönem: 1 Ağustos’ta başlıyor
Damarları açıp kalbe şifa olan sihirli beşli! Her gün tüketmek yetiyor
Damarları açıp kalbe şifa olan sihirli beşli! Her gün tüketmek yetiyor
Erzurum'da heyelan paniği! Dağdan kopan dev kayalar yola düştü
Erzurum'da heyelan paniği! Dağdan kopan dev kayalar yola düştü