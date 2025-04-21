Bursa'da feci ölüm!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa'da feci ölüm!

Bursa'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Bursa Nilüfer ilçesi Yeni Karaman Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Mudanya yönüne giderken Recai Yılmaz'ın kontrolünü yitirdiği 16 BOZ 603 plakalı motosiklet, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada Yılmaz savrulurken, motosiklet de 40 metre sürüklendi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Recai Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yılmaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da feci ölüm!

Bursa'da feci ölüm!

Bursa'da feci ölüm!

Bursa'da feci ölüm!

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