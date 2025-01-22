Bursa’da film gibi olay! Atladıkları ayrıntı ele verdi

Kaynak: İHA
Bursa’da film gibi olay! Atladıkları ayrıntı ele verdi

Bursa’da ardı ardına motosiklet çalan hırsızlar son işe gittiği takside bıraktıkları ayrıntı polisi harekete geçirdi. Kamera görüntüleri sonrası tespit edilen 3 kişi, saklandıkları evde kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerden birinin 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iki gün arayla iki motosiklet çalan T.B. (22), M.B. (24), ve S.T. (17), kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına yakalanan şüpheliler, görüntülerde bir sitenin duvarından atlayarak içeri girdiği ve çaldıkları motosikletle de son sürat kaçtığı görüldü. Mağdur vatandaşlar, araçlarının çalındığını fark edince 112 ekiplerini arayıp yardım istedi.

BİNDİKLERİ TAKSİDE TELEFONUNU UNUTTU

İhbar üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı. Ekipler, iki günde iki ayrı hırsızlığa karışan şüphelileri, bir günde tespit etti.

Hırsızlık yapmak için taksiyle olay yerine geldiği belirlenen şüphelilerden biri, olay öncesi takside unuttuğu telefonunu almak için taksi durağına almaya geldiği görüldü.

Şüphelilerin tespit edilmesi üzerine yapılan operasyonda yakalanan 3 şüpheliden, T.B.'nin 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü firar olduğu ortaya çıktı. M.B.'nin 23, S.T.'nin ise 11 adet suç kaydı olduğu öğrenilirken, adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

aw375522-01.jpg

aw375522-02.jpg

aw375522-03.jpg

aw375522-04.jpg

aw375522-05.jpg

aw375522-06.jpg

aw375522-08.jpg

Son Haberler
Galatasaray’ın hedeflindeki oyuncudan transfere yeşil ışık
Galatasaray’ın hedeflindeki oyuncudan transfere yeşil ışık
Isparta’da facianın eşiğinden dönülmüştü! Enkaz önünde altın nöbeti
Isparta’da facianın eşiğinden dönülmüştü! Enkaz önünde altın nöbeti
Yangın merdiveninin niçin kullanılmadığı sorusu cevap buldu
Yangın merdiveninin niçin kullanılmadığı sorusu cevap buldu
Bitlis'te virajı alamayan TIR devrildi
Bitlis'te virajı alamayan TIR devrildi
Kerem ve Orkun’un hocasından olay hareket! O anlar Barcelona maçı sonrası kaydedildi
Kerem ve Orkun’un hocasından olay hareket! O anlar Barcelona maçı sonrası kaydedildi