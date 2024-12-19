Bursa'da firari FETÖ hükümlüsü eski polis, çalıştığı fabrikada yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa'da firari FETÖ hükümlüsü eski polis, çalıştığı fabrikada yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç 49 yaşındaki polis Recep Ç., çalıştığı mobilya fabrikasında yakalanarak tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Tekirdağ’ın Saray ilçesi Emniyet Müdürlüğü’nde görev yaparken 2017 yılında FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve yargılama sonucu hapis cezasına çarptırılan Recep Ç.’nin izini sürdü.

Yapılan çalışmalar sonucunda, hükümlünün İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde bir mobilya fabrikasında çalıştığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda Recep Ç., fabrikada çalışırken gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Haberler
Samsun'da 320 kilo atık ilaç toplandı
Samsun'da 320 kilo atık ilaç toplandı
Sivasspor, Ömer Erdoğan ile sözleşme imzaladı
Sivasspor, Ömer Erdoğan ile sözleşme imzaladı
Bilecik’te minibüs ile otomobil kavşakta çarpıştı
Bilecik’te minibüs ile otomobil kavşakta çarpıştı
Polat çifti yeniden hakim karşısında! Mahkemede çıldırdı...Soğuk cüzdan iddiası
Polat çifti yeniden hakim karşısında! Mahkemede çıldırdı...Soğuk cüzdan iddiası
Ataşehir’deki park yeri cinayetinde dehşet görüntü çıktı: Silahla başından vurdu, tekmeleyip ölmesini bekledi
İstanbul’daki dehşet anının görüntüsü çıktı! Vurdu, tekmeleyip ölmesini bekledi