Bursa'da firari FETÖ hükümlüsü eski polis, çalıştığı fabrikada yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Tekirdağ’ın Saray ilçesi Emniyet Müdürlüğü’nde görev yaparken 2017 yılında FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve yargılama sonucu hapis cezasına çarptırılan Recep Ç.’nin izini sürdü.
Yapılan çalışmalar sonucunda, hükümlünün İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde bir mobilya fabrikasında çalıştığı tespit edildi.
Düzenlenen operasyonda Recep Ç., fabrikada çalışırken gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.