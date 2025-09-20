Bursa'da gece yarısı korkutan yangın

Kaynak: DHA

Bursa'da 3 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

Bursa'da 3 katlı binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

bursada-3-katli-binada-yangin-922385-274063.jpg

Yangın, saat 01.00 sıralarında Mudanya ilçesi Altıntaş Mahallesi Rüzgar Sokak'taki 3 katlı kullanılmayan binada çıktı.

bursada-3-katli-binada-yangin-922386-274063.jpg

Alevler kısa sürede binanın giriş katındaki daireyi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

bursada-3-katli-binada-yangin-922384-274063.jpg

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, binanın giriş katı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Bursa'da gece yarısı korkutan yangın
Bursa'da gece yarısı korkutan yangın
Muğla'da ekipler yangınlar mücadele ediyor
Muğla'da ekipler yangınlar mücadele ediyor
İmamoğlu: Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar...
İmamoğlu: Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar...
Adil Katılım Bankası’na BDDK izni Resmi Gazete’de
Adil Katılım Bankası’na BDDK izni Resmi Gazete’de
Taraftarlar arasındaki kavgada kan döküldü
Taraftarlar arasındaki kavgada kan döküldü