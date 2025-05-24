Bursa'da geceyi anlatan yangın

Kaynak: Haber Merkezi
Bursa'da geceyi anlatan yangın

Bursa'da bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Bursa’nın Kestel ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Yangın saat 00.00 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu üzeri Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi mevkiinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi.

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Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören işçiler itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, iş yerinde hasar meydana geldi.

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Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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