Bursa'da geceyi aydınlatan yangın! Kereste imalathanesinde yangın: İtfaiye zamanla yarıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Bursa İnegöl'de kullanılmayan bir kereste imalathanesinde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. İş yeri kullanılamaz hale gelirken, yangının sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Muratbey Mahallesi'nde, kullanılmayan bir kereste imalathanesinde gece saatlerinde yangın çıktı.

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Saat 02.00 sıralarında başlayan yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesi’ne bildirdi.

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Alevlerin hızla büyüdüğü olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alarak söndürdü.

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Ancak iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni ise araştırılmaya devam ediyor.

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