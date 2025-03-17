Bursa'da geceyi aydınlatan yangın! Kereste imalathanesinde yangın: İtfaiye zamanla yarıştı

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Muratbey Mahallesi'nde, kullanılmayan bir kereste imalathanesinde gece saatlerinde yangın çıktı.

Saat 02.00 sıralarında başlayan yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesi’ne bildirdi.

Alevlerin hızla büyüdüğü olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alarak söndürdü.

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Ancak iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni ise araştırılmaya devam ediyor.

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