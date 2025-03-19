Bursa’da geri dönüşüm tesisinde yangın

Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, güvenlik amacıyla sağlık ve polis ekipleri de bölgeye yönlendirildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle geri dönüşüm tesisinde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler başlatıldı.