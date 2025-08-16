Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın: 1 itfaiye eri ağır yaralandı



Yangın, saat 21.30 sıralarında İnegöl-Bursa karayolu Akhisar Mahallesi mevkiinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Geri dönüşüm ürünlerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların yaşandığı tesisteki yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangın söndürme çalışmaları sırasında dengesini kaybederek itfaiye aracının üzerinden düşen itfaiye eri Hüseyin E. (28). ağır yaralandı. Yaralı itfaiye eri, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.