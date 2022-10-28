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Bursa'da gezgin arıcının arazideki kovanları ve malzemeleri yaktılar

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde arıcılık yapan bir kişiye ait kovanlara, yakılarak zarar verildi.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 13:23
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Bursa'da gezgin arıcının arazideki kovanları ve malzemeleri yakıldı

Bursa'da gezgin arıcının arazideki kovanları ve malzemeleri yaktılar
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Erzurum'da yaşayan ve gezgin arıcılık yapan Etem Demircioğlu, gerekli izinleri aldıktan sonra arı kovanları ve arıcılık malzemelerini 2 Ekim'de bal üretmek için Doğa Parkı'ndaki ormanlık alana getirdi.

Demircioğlu, 23 Ekim'de kontrol için arılarının yanına gittiğinde arılı 8 kovan, 200 boş kovan, 200 kovan katı, 250 adet şurupluk, 1500 bal mumu olan petek ve branda çadırının yanarak zarar gördüğünü belirledi.
Sağım makinesi, bal süzme makinesi, akü ve güneş enerji panelinin de çalındığını tespit eden Demircioğlu, durumu polise bildirdi.

Etem Demircioğlu, yaptığı açıklamada, mahalle muhtarlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden izin alarak, olayın yaşandığı bölgeye ilk kez arı getirdiğini bildirdi.

Bölgede kimsenin kendisini tanımadığını, herhangi bir hasmının da bulunmadığını ifade eden Demircioğlu, "Arılara baktığım yerle ilgili kimseyle bir sorun yaşamadım. Bazı arı dolu kovanlarımın kapakları da açılıp tekmelenmiş, yere atılmış. Bu olayı kimin ne için yaptığını bilmiyorum. Yaklaşık 200 bin lira zararım var." dedi.
Olay yerinde inceleme yapan Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. (AA)

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