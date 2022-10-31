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  • Gitar çalarak harçlıklarını çıkaran gençlere zabıta müdahalesi. Gitarını kırıp isyan etti

Gitar çalarak harçlıklarını çıkaran gençlere zabıta müdahalesi. Gitarını kırıp isyan etti

Herhangi bir şikayet olmamasına rağmen, zabıtaların kendilerine yaptığı müdahaleye tepki gösteren gençler, harçlık çıkarmak için kullandıkları gitarı zabıtanın elinden alıp kırdı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 17:36
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Bursa'da gitar çalarak harçlıklarını çıkaran gençlere zabıta müdahalesi. Gitarını kırıp isyan etti

Gitar çalarak harçlıklarını çıkaran gençlere zabıta müdahalesi. Gitarını kırıp isyan etti
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Bursa'da zabıta ekipleri, sokakta müzik yaparak harçlıklarını çıkaran gençlere müdahale etti.

Herhangi bir şikayet olmamasına rağmen, zabıtaların kendilerine yaptığı müdahaleye tepki gösteren gençler, harçlık çıkarmak için kullandıkları gitarı zabıtanın elinden alıp kırdı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde müzik yapan gencin "Hakkımı helal etmiyorum abi, hakkım haram zıkkım olsun, al gitarı kır" dediği duyuldu.

Kendilerine müdahale eden zabıta ekiplerine tepki gösteren gençler, gitarlarını kırıp yere attıktan sonra toplu taşım aracına binerek bölgeden uzaklaştılar.

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