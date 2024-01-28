Bursa'da gökkuşağı görenleri hayran bıraktı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde dün geceden beri etkili olan yağmur sabah saatlerinde de devam etti. Yağmurun dinmesi ile birlikte birlikte bulutların arasından kendini gösteren güneşle birlikte gökkuşağı meydana geldi.

Denizin ortasında çıkan gökkuşağının kartpostallık görüntüsü bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Bulutların güneşi kapatması ile gökkuşağı ortadan kayboldu. Bursa’nın Mudanya ilçesinde bugün gün boyunca yağmur beklenirken, hava sıcaklığı 6 derece olarak tahmin edildi. Merkezde ise hava sıcaklığının 4 ila -2 derece arasında olması beklenirken, yağmurun yarın dahil olmak üzere devam etmesi tahmin ediliyor.