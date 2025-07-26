Bursa’da gürültü isyanı! Su şişesi çocuğa isabet etti

Kaynak: DHA
Bursa’da gürültü isyanı! Su şişesi çocuğa isabet etti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, M. Ş., isimli kişi sokakta yüksek sesle oynayan çocukların gürültüsünden rahatsız olup balkondan su dolu şişe attı. Şişelerden biri, komşusunun oğlu İ.I’ya isabet etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Turgutalp Mahallesi, Büyükdere Sokak'ta meydana geldi. Apartman dairesinde oturan M.Ş., sokakta oynayan çocukların yüksek ses çıkardığını öne sürerek, evinin balkonundan dışarıya su dolu şişeler attı. Bu sırada şişelerden biri, komşusunun oğlu olan İ.I.'nın, başına isabet etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan İ.I, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan İ.I.'nın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin, ailenin şikayeti üzerine şişeleri atan M. Ş.'yi gözaltına aldı.

Bursa’da gürültü isyanı! Su şişesi çocuğa isabet etti

Bursa’da gürültü isyanı! Su şişesi çocuğa isabet etti

Bursa’da gürültü isyanı! Su şişesi çocuğa isabet etti

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