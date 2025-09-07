Bursa'da hafif ticari araç refüje çarptı: 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa'da hafif ticari araç refüje çarptı: 3 yaralı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, refüje çarptı.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, refüje çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Yenişehir-İznik yolunda meydana geldi. İddiaya göre sürücü S.D. (60)'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği, 16PD 135 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak refüje çarparak savruldu. Kazada, sürücü ile araçta yolcu konumundaki T.D. (37) ve T.S. (45) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 yaralının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son Haberler
Alkollü kaza yaptı Hayvan mıyım? diye isyan etti
Alkollü kaza yaptı Hayvan mıyım? diye isyan etti
Akdeniz’de korkutan deprem! (07.09.2025)
Akdeniz’de korkutan deprem! (07.09.2025)
Ankara'da simite zam
Ankara'da simite zam
Kızılırmak'ta iki arkadaş boğuldu
Kızılırmak'ta iki arkadaş boğuldu
Yunanistan Ege'nin doğusundaki adalarda KDV oranlarını düşürecek
Yunanistan Ege'nin doğusundaki adalarda KDV oranlarını düşürecek