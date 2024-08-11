Bursa'da hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı

Dün gece Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Kanal Caddesi'nde meydana gelen olayda, Adem D., 16 BJY 154 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halinde ilerlerken kontrolünü kaybetti.

Kontrolden çıkarak takla atan araç, yol kenarında bulunan boş araziye devrildi. Yan yatan aracın içerisinde 3kişi sıkışırken, çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adem D. ile Bülent T. ve Hazar T., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinden sonra kaldırıldıkları Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.