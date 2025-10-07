Bursa’da hafif ticari araç tırla çarpıştı: 2 yaralı



Kaza, saat 20.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Kenan A. (45) yönetimindeki 34 EJ 8710 plakalı hafif ticari araç, önünde seyrederken aniden yavaşlayan Azem B. (40) yönetimindeki 16 ER 935 plakalı dorsesiz tıra arkadan çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile yanındaki Çetin A. (23) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölge Trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.