Bursa'da hafif ticari araç yayalara çarptı! Yaralılar var

Kaynak: AA
Bursa'da hafif ticari araç yayalara çarptı! Yaralılar var

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı 2 kişi yaralandı.

İstiklal Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi'nde D.İ. yönetimindeki 34 ERR 251 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Aracın sürücüsü ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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