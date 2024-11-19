Bursa'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı

Bursa'da ara sokaktan yola çıkan hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

Kaza, gece saatlerinde Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Huzur Caddesi'nde meydana geldi. Huzur Caddesi'nde seyir halinde giden Mustafa Kemal A. idaresindeki 02 LH 183 plakalı otomobil ile 4'üncü Kültür Sokak'tan caddeye çıkan Ahmet Ç. idaresindeki 16 K 4119 plakalı hafif ticari otomobil çarpıştı.

Kazada hafif ticari araç yan yattı, A.E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.E., ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyanı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı

Son Haberler
Osimhen transferindeki en önemli şart ortaya çıktı: Napoli ile anlaşmak yeterli değil
Osimhen transferindeki en önemli şart ortaya çıktı: Napoli ile anlaşmak yeterli değil
Hakkari’de okulların giriş çıkışlarında sıkı denetim
Hakkari’de okulların giriş çıkışlarında sıkı denetim
Büyük ikramiye Hadise’ye çıktı! 2 konserden alacağı ücret dudak uçuklattı
Büyük ikramiye Hadise’ye çıktı! 2 konserden alacağı ücret dudak uçuklattı
Adana’da çadırlı motosikletli düğün
Adana’da çadırlı motosikletli düğün
Kırmızı ette alarm zilleri çalıyor. Son bir ayda yüzde 15 zamlandı, yıl sonu fiyatı korkuttu
Kırmızı ette alarm zilleri çalıyor. Son bir ayda yüzde 15 zamlandı, yıl sonu fiyatı korkuttu