Hafriyat kamyonu uçurumdan yuvarlandı

İHA'nın haberine göre, kaza, Orhaneli ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde TOKİ 3.Etap inşaatında meydana geldi. Hafriyat yüklü kamyon henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücünün kontrolünden çıkarak uçurumdan yuvarlandı.

Sesleri duyanlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü uçurumdan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Orhaneli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.