Bursa'da hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı

Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahsı yakaladı. Silahla tehdit suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan H.Y., ruhsatsız silah suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan G.A., uyuşturucu kullanmak suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan A.M., kasten yaralama suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan C.M., kasten yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan A.Ö., ruhsatsız silah suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan S.A., tehdit suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan S.D. ve uyuşturucu ticaretinden 6 yıl hapis cezası bulunan S.H. yakalandı.
Adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.