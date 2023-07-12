Bursa'da hatalı 'U' dönüşü kazası: 2 yaralı

DHA’nın haberine göre, kaza, saat 21.30 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Panayır Yolu Caddesi’nden Demirtaş Yolu Caddesi’ne giden Sami Çağlayan (33), idaresindeki 16 NAR 0318 plakalı otomobil ile yasak olduğu halde 'U' dönüşü yapınca karşı yönden gelen Savaş Kocamaz (42) yönetimindeki 16 E 0318 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje vururken, savrulan kamyonet kaldırıma çarparak durdu. Kazada, kamyonette sıkışan sürücü Kocamaz ile otomobil sürücüsü yaralandı. Kamyonette sıkışan sürücüyü kurtaran çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi ve araçların çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.