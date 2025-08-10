Bursa'da havuzda ölüm kalım anları! İmdadına polis yetişti

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Alkol şişede durduğu gibi durmuyor. Bursa’da bir kişi aldığı alkolün dozunu kaçırınca süs havuzuna düştü. Süs havuzunda ölüm kalım savaşı veren kişinin imdadına polisler yetişti. Olay yerine gelen polisler havuzda sırt üstü yatan kişiyi havuza atladığı gibi çıkardı.

Olay, saat 11.30 sıralarında ilçe merkezinde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen Selçuk E., dengesini kaybederek, süs havuzuna düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan polis ekipleri, Selçuk E.'yi sudan çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selçuk E. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Selçuk E.'nin, 2.57 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Selçuk E.'nin polis tarafından düştüğü süs havuzundan çıkarıldığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da havuzda ölüm kalım anları! İmdadına polis yetişti

Bursa'da havuzda ölüm kalım anları! İmdadına polis yetişti

Bursa'da havuzda ölüm kalım anları! İmdadına polis yetişti

Bursa'da havuzda ölüm kalım anları! İmdadına polis yetişti

Bursa'da havuzda ölüm kalım anları! İmdadına polis yetişti

Son Haberler
Kadınlar tercihini yaptı! İşte anket sonuçları
Kadınlar tercihini yaptı! İşte anket sonuçları
İstanbul’da şok olay! Bir bidon yüzünden kadını dövdüler
İstanbul’da şok olay! Bir bidon yüzünden kadını dövdüler
Telif krizinin gölgesinde 'Tek Tıkla Hikaye' özelliği piyasaya sürüldü
Telif krizinin gölgesinde 'Tek Tıkla Hikaye' özelliği piyasaya sürüldü
Bursa'da havuzda ölüm kalım anları! İmdadına polis yetişti
Bursa'da havuzda ölüm kalım anları! İmdadına polis yetişti
Milan Galatasaray'ın stoper hedefine göz koydu
Milan Galatasaray'ın stoper hedefine göz koydu