Bursa'da hayat felç oldu

Kaynak: İHA
Bursa'da hayat felç oldu

Bursa'da aniden başlayan sağanak yağmur, günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler yollarda zor anlar yaşarken, rögarlardan taşan sular caddeleri göle çevirdi. Gemlik ilçesinde de bir pazar alanında tezgahlar sular altında kaldı.

Bursa genelinde etkili olan sağanak yağmur, bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Bursa-Yalova yolu üzerindeki yoğun yağış nedeniyle sürücüler önlerini göremedi ve araçlarını yol kenarına çekerek yağmurun dinmesini beklemek zorunda kaldı. Gemlik ilçesi Manastır bölgesinde yollar göle dönerken, araçlar sulara gömüldü. Gemlik'teki Perşembe Pazarı'nda ise tezgahlar sular altında kaldı ve esnaf zor anlar yaşadı.

Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesinde de rögarlardan taşan sular yolları dereye dönüştürdü. Ağaç diplerinden çıkan topraklar caddeleri kırmızıya boyadı. Belediye ekipleri gelen ihbarlara yetişmek için yoğun çaba sarf etti.

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