Mahalleli dövüp direğe zincirledi. Yanına da bu notu bıraktılar

DHA’nın haberine göre olay saat 07.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Küplüpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerden hırsızlık yapan Rıza P., sokak ortasında mahalleden 6 kişi tarafından zincir, tekme ve yumrukla darbedildi.

DÖVÜP ZİNCİRLE BAĞLADILAR

Rıza P., 2’nci Cami Sokak’ta bulunan aydınlatma direğine zincirle bağlandı. Bölgede devriye atan polis ekiplerinin fark etmesi üzerine 6 kişi olay yerinden kaçtı. Rıza P.'nin durumunu gören ekipler bölgeye itfaiye, sağlık ve takviye polis ekibi istedi. İtfaiye ekipleri zinciri keserek Rıza P.'yi bağlı bulunduğu direkten kurtardı.

DİREKTE 6 NOT

Rıza P.’yi darbeden grubun aydınlatma direğine 'Ben hırsızım' ve 'Ben hırsızım mahalleli beni bu hale getirdi' yazılı 6 not bıraktığı görüldü.

Polis ekiplerinin olay yerindeki sorgusunda eski mahallesi olduğu için Küplüpınar'a geldiğini belirten Rıza P. “Beni sokağın başında yakaladılar, zincirle döve döve buraya getirdiler. Ardından da bu direğe bağladılar. Yürüyecek halim yok.” dedi.

HIRSIZLIKTAN KAYDI ÇOK

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Rıza P. tedaviye alındı.

Rıza P.'nin hrısızlık suçundan çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu öğrenilirken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan 6 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.