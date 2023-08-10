Bursa'da iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Orhaneli-Harmancık yolunda karşı yönlerden gelen iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Bursa'da iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Bursa'nın Orhaneli-Harmancık yolunun 15. kilometresinde, Adem Ö.'nün kullandığı 16 ABF 137 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 16 KL 859 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada 5 kişi yaralanırken, yaralılardan biri aracın içerisinde sıkıştı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıyı çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Yaralılar bölgedeki hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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