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AVM'de silahlı kavga. Pompalıyla ateş açtılar

Bursa'da bulunan bir alışveriş merkezinde eğlence mekanlarının bulunduğu bölümde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavga, yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 10:12
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Bursa'da iki grup arasında AVM'de silahlı kavga. Pompalıyla ateş açtılar

AVM'de silahlı kavga. Pompalıyla ateş açtılar
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Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Nilüfer Hatun Caddesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi.

Eğlence mekanlarının bulunduğu bölümde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavga sırasında eğlence mekanında bulunan müşteriler masa ve sandalyeleri siper alarak korunmaya çalıştı.

Alışveriş merkezinde korku dolu anlar yaşanırken, taraflar bölgeden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(AA)


 

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bozkurt
27.10.2022 10:42
ülke talan, mafya, yalan, cinayet kaynıyor. .gözlerinin içine bakmaya devam edin ışıltıyı görürsün son nefesini verirken..  
 
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