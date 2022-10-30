﻿İki grup arasında bıçaklı kavga

İHA’nın haberine göre, Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasına bıçaklı kavga çıktı.
Olay saat 00.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi.
Eğlence mekanından çıkan iki grup arasında cadde üzerinde tartışma çıktı. Tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada henüz isimleri belirlenemeyen şahıslar, Salih Y.(25) ile Muammer B.(24)'yi bıçakla yaraladılar.
Yaralılar özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis şüphelileri arıyor.
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