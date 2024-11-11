Bursa'da iki katlı ahşap bina alev alev yandı; yangın havadan dronla görüntülendi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa'da iki katlı ahşap bina alev alev yandı; yangın havadan dronla görüntülendi

BURSA'da, iki katlı ahşap binada soba bacasından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

Bina kullanılamaz hale gelirken, yangın dronla havadan da görüntülendi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi 1'nci Bülbülcü Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap binada çıktı. İddiaya göre soba bacasından çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak, söndürülürdü. Alevler, havadan dronla görüntülenirken, can kaybı ve yaralının olmadığı yangında binada hasar meydana geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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