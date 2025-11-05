Kaza saat 18.00 sıralarında Yenişehir-İnegöl yolu üzerinde meydana geldi. Yenişehir'den İnegöl'e seyir halinde olan Yusuf K. yönetimindeki 34 HG 2895 plakalı otomobil, Karacaahmet Mahallesi kavşağında Halit Arslan yönetimindeki 16 BUP 198 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Arslan ile diğer otomobilin sürücüsü ve yanındaki eşi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Halit Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.